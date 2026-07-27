Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mann im Hotel tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Krefeld und Kleve

Rees (ots)

Am Sonntagmittag (26. Juli 2026) wurde in einem Zimmer eines Hotels in Rees ein 35-jähriger Niederländer leblos aufgefunden. Der Mann hatte am Tag zuvor in dem Hotel eingecheckt und sein Zimmer am nächsten Tag nicht rechtzeitig verlassen. Hotelmitarbeitende fanden ihn leblos im Zimmer. Aufgrund der Auffindesituation des 35-Jährigen ist von einer Gewalttat auszugehen. Die Staatsanwaltschaft Kleve, die Polizei Krefeld und die Polizei Kleve haben die Ermittlungen aufgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Kleve zu richten.

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