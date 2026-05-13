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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geparkter PKW in der Siegfriedstraße beschädigt...

Mayen (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, zwischen 12:00 Uhr und 13:55 Uhr wurde in der Siegfriedstraße in Mayen ein geparkter PKW, vermutlich durch einen anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren an der vorderen Stoßstange der Fahrerseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 80. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Verursacher nimmt die Polizei Mayen unter der 02651-8010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
PHK Lars Brummer

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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