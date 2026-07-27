Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw im Bereich der Beifahrerseite beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (23. Juli 2026) kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr am Nordwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Skoda Karoq, der auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses abgestellt gewesen war, im Bereich der hinteren Tür auf der Beifahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern. (pp)

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