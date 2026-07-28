POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kindergarten: Zeugen gesucht
Kleve-Materborn (ots)
Im Zeitraum von Samstag (25. Juli 2026), 11:35 Uhr und Montag (27. Juli 2026), 07:15 Uhr kam es an der Südstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Fenster eines Kindergartens auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zu einer möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.
Hinweise zum Sachverhalt bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)
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