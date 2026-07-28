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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kindergarten: Zeugen gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Samstag (25. Juli 2026), 11:35 Uhr und Montag (27. Juli 2026), 07:15 Uhr kam es an der Südstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Fenster eines Kindergartens auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zu einer möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Sachverhalt bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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