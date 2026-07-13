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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Motorradfahrer kollidierte mit Auto und verstarb vor Ort

Ulm (ots)

Zum Fototermin des PP Ulm vom 12.07.2026, 18.44 Uhr

Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B 10 in Richtung Ulm. Um an der Anschlussstelle Eislingen-Ost einem Porsche Cayenne die Einfahrt zu ermöglichen, wechselte er von der rechten auf die linke Spur. Dabei hatte er übersehen, dass dort bereits ein Auto fuhr. Er kollidierte mit seiner Aprilia mit dem Ford Puma einer 36-Jährigen und stürzte. Dabei touchierte er die Mittelleitplanke, so dass er schwerste Verletzungen erlitt, die noch vor Ort zum Tode führten. Auch eine unmittelbar hinzukommende Besatzung eines Rettungswagens konnte nicht mehr helfen. Die Fahrerin des Ford erlitt einen Schock. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf je 5.000 EUR geschätzt. Die B10 war in Richtung Ulm bis 20.38 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen bittet den Fahrer oder die Fahrerin des Porsche Cayenne sich als Zeuge unter Tel. 07335/96260 zu melden.

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Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Claus Wegmann
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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