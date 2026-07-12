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Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA1 Haushaltrauchmelder

Allensbach (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 12.07.2026, wurde die Abteilung Allensbach um 01:52 Uhr mit dem Stichwort "BMA1 Haushalt" in den Strandweg alarmiert. Ein ausgelöster Rauchwarnmelder wurde aus einer Wohnung gemeldet.

Da sich die Wohnung zunächst verschlossen zeigte, verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Fenster Zugang. Bei der anschließenden Kontrolle der Wohnung konnte kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Wohnung wurde an den Bewohner übergeben und der Einsatz nach rund 35 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Timo Hauer
E-Mail: timo.hauer@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

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