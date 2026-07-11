Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H1 Wasser im Gebäude steigend

Allensbach (ots)

Die Abteilung Allensbach wurde am Donnerstagvormittag um 11:50 Uhr zu einem Wasserschaden in die Kapplerbergstraße alarmiert. Gemeldet wurde schnell steigendes Wasser in der Küche einer Wohnung.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Wasser aus dem Bereich des Waschbeckens austrat. Die Wasserzufuhr wurde abgestellt, wodurch ein weiterer Wasseraustritt unterbunden wurde.

Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich. Nach 20 Minuten war der Einsatz beendet.

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