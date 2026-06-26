PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW

FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW
  • Bild-Infos
  • Download

Allensbach (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026, wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach sowie die Abteilung Hegne um 11:12 Uhr zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall auf die B33 zwischen der Anschlussstelle Allensbach Ost und der Anschlussstelle Reichenau alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden zwei am Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge vorgefunden. Aus einem der Fahrzeuge liefen Betriebsstoffe aus. Die betroffenen Personen wurden bereits durch den Rettungsdienst versorgt, während die Polizei die Verkehrsregelung übernahm.

Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab, um eine weitere Ausbreitung sowie eine Gefährdung des Straßenverkehrs zu verhindern. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Nach rund 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und in die Feuerwehrhäuser einrücken.

Für Fragen zum Unfallhergang verweisen wir an das Polizeipräsidium Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 12:24

    FW Allensbach: B2 Unklare Rauchentwicklung außerorts

    Allensbach (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 25.06.2026, wurde die Abteilung Allensbach um 06:47 Uhr mit dem Alarmstichwort "B2 Unklare Rauchentwicklung außerorts" in die Konstanzer Straße in den Bereich der Brücke zum Strandweg alarmiert. Anrufer hatten eine Rauchentwicklung nahe der Bahnlinie gemeldet welche sie nicht näher lokalisieren konnten. Aufgrund der unklaren Lage rückte die Abteilung Allensbach mit dem ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 15:42

    FW Allensbach: G1 Ölspur innerorts nicht dringlich

    Allensbach (ots) - Am Montag den 22.06.2026 wurde die Abteilung Allensbach zu einer Ölspur in die Hafnerstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen aus. Vor Ort wurde die Ölspur mit Ölbindemittel abgestreut, um die Gefahrenstelle für den Verkehr zu beseitigen. Anschließend wurde das verunreinigte Bindemittel wieder aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 20:45

    FW Allensbach: &#1042;3 - Rauch im Gebäude

    Allensbach (ots) - Am Abend des 13.06.2026, gegen 18:49 Uhr, wurde die Feuerwehr Allensbach mit einem Vollalarm der Abteilung Allensbach an den Rathausplatz gerufen. Dort wurde ein qualmender Aufzug gemeldet, in dem sich Kinder befanden. Vor Ort wurden die Kinder aus dem Aufzug befreit. Von den Einsatzkräften konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen und an den Betreiber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren