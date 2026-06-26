Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW

Bild-Infos

Download

Allensbach (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026, wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach sowie die Abteilung Hegne um 11:12 Uhr zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einem Verkehrsunfall auf die B33 zwischen der Anschlussstelle Allensbach Ost und der Anschlussstelle Reichenau alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden zwei am Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeuge vorgefunden. Aus einem der Fahrzeuge liefen Betriebsstoffe aus. Die betroffenen Personen wurden bereits durch den Rettungsdienst versorgt, während die Polizei die Verkehrsregelung übernahm.

Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab, um eine weitere Ausbreitung sowie eine Gefährdung des Straßenverkehrs zu verhindern. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Nach rund 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und in die Feuerwehrhäuser einrücken.

Für Fragen zum Unfallhergang verweisen wir an das Polizeipräsidium Konstanz.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell