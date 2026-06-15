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Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: &#1042;3 - Rauch im Gebäude

Allensbach (ots)

Am Abend des 13.06.2026, gegen 18:49 Uhr, wurde die Feuerwehr Allensbach mit einem Vollalarm der Abteilung Allensbach an den Rathausplatz gerufen.

Dort wurde ein qualmender Aufzug gemeldet, in dem sich Kinder befanden.

Vor Ort wurden die Kinder aus dem Aufzug befreit. Von den Einsatzkräften konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden.

Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen und an den Betreiber übergeben.

Nach ungefähr 25 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Timo Hauer
E-Mail: timo.hauer@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

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