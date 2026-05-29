Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Ölfleck

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Allensbach (ots)

Am Abend des 28.05.2026 wurde die Abteilung Hegne um 22:05 Uhr zu einer Ölverschmutzung in die Straße "Zur Halde" in Hegne gerufen.

Die Einsatzkräfte streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab und nahmen sie im Anschluss wieder auf.

Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

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