Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am 19.05.2026 um 14:57 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltbrunnerstraße aus, woraufhin die Abteilung Allensbach sowie der Tagalarm alarmiert wurden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage aufgrund von angebrannt Essen ausgelöst hatte. Der betroffene Bereich wurde natürlich belüftet und im Anschluss die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Nach 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden.

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