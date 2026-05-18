Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: URD2 Personenrettung unwegsames Gelände

Allensbach (ots)

Am 17.05.2026 um 17:38 Uhr wurden die Abteilungen Langenrain-Freudental und Allensbach der Feuerwehr Allensbach gemeinsam mit der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen zu einer Personenrettung in den verlängerten Blissenweg alarmiert.

Vor Ort befand sich bereits der Rettungsdienst, welcher eine Person aufgrund eines medizinischen Problems versorgte.

Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Rettung der Person aus dem unwegsamen Gelände. Hierzu wurde die Person rund 200 Meter durch den Wald getragen und anschließend mit einem Fahrzeug der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert.

Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

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