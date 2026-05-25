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Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B2 - PKW außerorts

FW Allensbach: B2 - PKW außerorts
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Allensbach (ots)

Am 24.05.2026 um 16:38 Uhr wurde die Feuerwehr Allensbach, Abteilung Allensbach und Abteilung Hegne, zu einem gemeldeten PKW-Brand auf die B 33, AS Allensbach Mitte in Fahrtrichtung AS Allensbach West/Markelfingen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass kein Brandereignis vorlag. Ursache der Alarmierung war ein technischer Defekt am Fahrzeug, der zu einer entsprechenden Wahrnehmung geführt hatte.

Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und das Fahrzeug kontrolliert. Ein Eingreifen mit Löschmitteln war nicht erforderlich.

Nach kurzer Erkundung konnte der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Timo Hauer
E-Mail: timo.hauer@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

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