Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B1 Roller

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Allensbach (ots)

Am Samstagabend, den 23.05.2026, wurde die Abteilung Allensbach um 18:29 Uhr mit dem Stichwort "B1 Roller" auf den Campingplatz Willam in Allensbach zu einem brennenden E-Bike alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das brennende E-Bike bereits durch den Betreiber des Campingplatzes mittels Sand abgelöscht worden. Die Feuerwehr führte daraufhin eine Kontrolle der Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera durch, um mögliche Glutnester auszuschließen.

Da keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, konnte der Einsatz nach 30 Minuten beendet werden.

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