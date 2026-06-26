Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B2 Unklare Rauchentwicklung außerorts

Allensbach (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 25.06.2026, wurde die Abteilung Allensbach um 06:47 Uhr mit dem Alarmstichwort "B2 Unklare Rauchentwicklung außerorts" in die Konstanzer Straße in den Bereich der Brücke zum Strandweg alarmiert.

Anrufer hatten eine Rauchentwicklung nahe der Bahnlinie gemeldet welche sie nicht näher lokalisieren konnten. Aufgrund der unklaren Lage rückte die Abteilung Allensbach mit dem Löschzug zur Einsatzstelle aus.

Bei der Erkundung konnte die gemeldete Rauchentwicklung einem Anwesen im Aletweg zugeordnet werden. Ursache war eine Störung an einer Heizungsanlage. Ein Schadensfeuer lag nicht vor, sodass seitens der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Alle eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz nach 20 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell