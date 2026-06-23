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Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Ölspur innerorts nicht dringlich

Allensbach (ots)

Am Montag den 22.06.2026 wurde die Abteilung Allensbach zu einer Ölspur in die Hafnerstraße alarmiert.

Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen aus. Vor Ort wurde die Ölspur mit Ölbindemittel abgestreut, um die Gefahrenstelle für den Verkehr zu beseitigen. Anschließend wurde das verunreinigte Bindemittel wieder aufgenommen und fachgerecht entsorgt.

Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

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  • 15.06.2026 – 20:45

    FW Allensbach: &#1042;3 - Rauch im Gebäude

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