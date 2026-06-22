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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bargeld nach körperlicher Auseinandersetzung entwendet.

Brilon (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, um 17:36 Uhr, kam es in der Straße Rosentwiete in Brilon zu einem Raubüberfall. Ein 25-jähriger guineischer und ein 44-jähriger deutscher Mann aus Brilon trafen an der Tatörtlichkeit aufeinander. Während des Gesprächs kamen drei bislang unbekannte Täter auf die beiden Männer zu. Sie gingen auf den 25-Jährigen los, indem sie auf ihn einschlugen und eintraten und ihn mit einer Bierflache bewarfen. Der 44-Jährige entwendete in der Folge Bargeld aus der Hostentasche des 25-jährigen Guineers. Nach derzeitigen Erkenntnissen griffen die bislang unbekannten Täter den 44-jährigen Mann ebenfalls körperlich an, bevor sie anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter A:

   -	Männlich
   -	Ca. 24 Jahre alt
   -	Südländisches Erscheinungsbild
   -	Schlank
   -	T-Shirt
   -	Kurze Hose

Täter B:

   -	Männlich
   -	Ca. 20 Jahre alt
   -	Südländisches Erscheinungsbild
   -	Graue Haare
   -	T-Shirt
   -	Kurze Hose

Täter C:

   -	Männlich
   -	Ca. 21 Jahre alt
   -	Südländisches Erscheinungsbild
   -	Weißer Pullover
   -	Blaue Hose

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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