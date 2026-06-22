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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Serie von Autoaufbrüchen in Meschede

Meschede (ots)

In der Nacht von Samstag, den 20.06.2026, auf Sonntag, den 21.06.2026, wurden in Meschede mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Dabei waren vor allem Fahrzeuge in den Straßen im Bereich rund um den Krankenhausberg betroffen. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Scheiben mehrerer Fahrzeuge ein, durchsuchten das Fahrzeuginnere und entwendeten Bargeld sowie diverse weitere Gegenstände.

In folgenden Straßen konnten beschädigte Fahrzeuge oder ein versuchter Einbruch in ein Fahrzeug festgestellt werden: Schederweg, Philipp-Schlick-Straße, Ittmecker Weg, Luisenstraße, Schützenstraße, Hochstraße, Briloner Straße, Hanseshof, Mallinckrodtstraße, Emhildisstraße, Unterm Hagen, Am Kreishaus

Im Bereich der Philipp-Schlick-Straße konnte ein Zeuge drei bislang unbekannte Tatverdächtige bei dem Versuch, die Scheibe eines geparkten Autos einzuschlagen, beobachten. Sie entfernten sich fußläufig in unbekannte Richtung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den oben genannten Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den genannten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291/90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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