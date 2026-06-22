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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Reisebus kommt von Fahrbahn ab

Salzbergen (ots)

Gestern gegen 06:50 Uhr kam es auf der A30 bei Salzbergen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Reisebus. Der Bus, der mit rund 50 Fahrgästen besetzt war, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach das Fahrzeug die Außenschutzplanke und kam in der Berme zum Stillstand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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