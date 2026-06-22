POL-EL: Salzbergen - Reisebus kommt von Fahrbahn ab

Rhede (ots) - Gestern gegen 12:00 Uhr kam es auf der Bellingwolder Straße (L53) bei Rhede zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW war gemeinsam mit zwei Mitfahrerinnen im Alter von 20 und 18 Jahren auf der Bellingwolder Straße in Richtung Rhede unterwegs. Als er nach links auf die Anschlussstelle der A31 abbiegen wollte, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen ...

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