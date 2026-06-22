Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Reisebus kommt von Fahrbahn ab
Salzbergen (ots)
Gestern gegen 06:50 Uhr kam es auf der A30 bei Salzbergen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Reisebus. Der Bus, der mit rund 50 Fahrgästen besetzt war, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach das Fahrzeug die Außenschutzplanke und kam in der Berme zum Stillstand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.
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