Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Vermisster Mann tot aufgefunden

Salzbergen (ots)

Gestern Nacht gegen 22:00 Uhr wurde eine leblose Person auf einer Rasenfläche im Bereich am "Schümersdamm" in Salzbergen im Rahmen der Suchmaßnahmen aufgefunden. Bei der Person handelt es sich um den vermisst gemeldeten Gottfried Kappenberg aus Salzbergen. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Die Polizei bittet ausdrücklich darum, veröffentlichte Bilder im Zusammenhang mit der Fahndung zu löschen und nicht weiterzuverbreiten. Vielen Dank für die Unterstützung.

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