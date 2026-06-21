Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand einer Klimaanlage in Einfamilienhaus

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 10:00 Uhr geriet in einem Einfamilienhaus an der Straße "Oortmanns Maate" in Nordhorn eine Klimaanlage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Ein 14-jähriger Hausbewohner nahm einen Brandgeruch in einem Schlafzimmer wahr und informierte umgehend seine 51-jährige Mutter. Diese versuchte zunächst, das Feuer mit mehreren Eimern Wasser zu löschen, jedoch war der Brand bereits zu fortgeschritten. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr und beide verließen das Haus.

Die Feuerwehr Nordhorn konnte den Brand zügig löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Einrichtung oder das Gebäude wurde verhindert. Die Klimaanlage wurde jedoch stark beschädigt. Zudem entstand im Schlafzimmer ein erheblicher Rußschaden.

Mutter und Sohn blieben glücklicherweise unverletzt.

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