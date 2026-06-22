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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Am Freitag, den 19.06.2026, kam es zwischen 10:40 Uhr und 12:50 Uhr zu einem Einbruch in der Straße Schützengraben in Brilon. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Einfamilienhauses und durchwühlten diese. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961/9020-3311 zu melden.

Medebach

Im Zeitraum vom 20.06.2026 10:00 Uhr bis zum 21.06.2026 10:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Straße An der Stadtmühle in Medebach einzubrechen. Die Haupteingangstür des Gebäudes wies deutliche Hebelspuren und Beschädigungen auf, blieb jedoch verschlossen und funktionstüchtig. Sonstige Einbruchsspuren konnten nicht festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 zu melden.

Medebach

Zwischen dem 19.06.2026 0:00 Uhr und dem 20.06.2026 08:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Café in der Niederstraße in Medebach. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und durchsuchten sowohl den Gastraum als auch den Lagerbereich der Örtlichkeit. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme gab der Inhaber an, dass die Täter nichts entwendet haben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 zu melden.

Medebach

Im Zeitraum vom 19.06.2026 22:00 Uhr bis zum 20.06.2026 22:30 Uhr kam es in der Schloßbergstraße in Medebach zu einem Einbruch in eine ehemalige Gaststätte. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt. Es wurde eine geringe Summe Bargeld sowie ein Smartphone entwendet. Weitere Gegenstände wurden laut Angabe der Inhaberin nicht entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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