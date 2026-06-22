Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Olsberg (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, kam es gegen 15:44 Uhr auf der B7 bei Olsberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Fahrer befuhr die B7 in Fahrtrichtung Antfeld, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer entgegenkommenden 25-jährigen Fahrerin, die die B7 in Fahrtrichtung Nuttlar befuhr. Bei dem zu spät eingeleiteten Versuch, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, kollidierte der 40-Jährige mit dem hinteren Teil eines weiteren Autos, das die B7 ebenfalls in Fahrtrichtung Nuttlar befuhr. Sein Fahrzeug kam schließlich vor der Schutzplanke zum Stehen. Die 25-jährige Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

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