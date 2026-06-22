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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mann fällt nach körperlicher Auseinandersetzung Treppe herunter

Sundern (ots)

Am Freitag, den 19.06.2026, um 22:25 Uhr, kam es in der Straße Röhre in Sundern zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei deutsche Männer im Alter von 36 und 40 Jahren sowie ein nigerianischer Mann im Alter von 44 Jahren aus Sundern trafen sich zusammen in einer Wohnung. Aus bislang unbekannten Gründen entwickelten sich Streitigkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen der 36- und 40-jährige den Geschädigten körperlich angegriffen haben. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge in das Treppenhaus. Dort fiel der Mann die Treppe herunter und verletzte sich leicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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