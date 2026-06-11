Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach 72-jährigem Mann in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(nn) die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 72-jährigen Mann aus Wiesbaden vom Donnerstag den 11.06.2026 um 20.06 Uhr wird hiermit zurückgenommen. Der vermisste Mann konnte angetroffen werden. Es wird gebeten, dass zur Verfügung gestellte Material nicht weiter zu verwenden.

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