Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim/Rheinhausen: Korrektur der Anschrift: Unbekannter vergeht sich an Pony - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (5. Juli, 16 Uhr) wurden Einsatzkräfte zu einem Hof gerufen, weil ein bislang Unbekannter an einem Pony sexuelle Handlungen vollzog.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6309688

Ermittlungen ergaben, dass sich die Tat nicht an dem Hof an dem Bernhard-Röcken-Weg, sondern an dem Hof an der Fährstraße in Rheinhausen ereignete.

Zeuginnen und Zeugen, die rund um den Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

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