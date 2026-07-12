Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Jugendlicher mit Kokain und Schlagstock auf Stadtfest

Ulm (ots)

Der Sonntag begann für den 17-jährigen Deutschen nicht gut. Das Stadtfest entsprach wohl nicht seinen Vorstellungen, so dass er sich mit etwas Kokain aufputschen wollte. Dies wurde durch eine Polizeistreife kurz nach Mitternacht beobachtet. Er hatte das weiße Pulver auf dem Display seines Handys zurechtgerückt. Frisch ertappt war er mit seiner Durchsuchung einverstanden. Als die Beamten sich seinen Socken näherten, wurde er nervös und verweigerte sich. Grund dafür waren zwei weitere Plomben mit Kokain, die er dort versteckt hatte. Zudem führte er einen Schlagstock mit sich, was bei Veranstaltungen verboten ist. Unter Zwang wurde er auf das Polizeirevier verbracht, wo er von seiner Mutter abgeholt wurde.

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