Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken auf Stauende aufgefahren

Ulm (ots)

Am Samstagabend war es in der Frauenstraße wegen der vielen Autos zu einem Stau gekommen. Dies bemerkte gegen 22.20 Uhr der 56-jährige kroatische Fahrer eines VW Tiguan zu spät. Er fuhr auf den vor ihm stehenden VW Bora auf und schob diesen auf einen BMW. Deren 21-jährige und 19-jährige Fahrer blieben unverletzt. Genauso der Unfallverursacher. Bei der Unfallaufnahme wurde die Alkoholbeeinflussung beim 56-Jährigen festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 EUR.

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