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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrzeugkontrolle
Ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 20:45 Uhr beobachtete eine Streife des Polizeireviers Göppingen in der Hohenstaufenstraße einen Audi. Nach kurzer Hinterherfahrt kontrollierten sie das Auto. Der 35-jährige Fahrer konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen und gab an, dass er diesen zuhause vergessen habe. Die Beamten konnten aber ermitteln, dass der Mann gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dafür stand er aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss. Außerdem wird seine Ehefrau angezeigt, da sie zugelassen hat, dass er ohne Fahrerlaubnis mit ihrem Auto gefahren ist.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Bebenroth
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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