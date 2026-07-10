Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mann schlägt zu

Am Donnerstag nahm die Polizei in Heidenheim einen aggressiven 23-Jährigen in Gewahrsam.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 11.45 Uhr einen jungen Mann am ZOH. Der soll wohl zuvor in einem Bus auf eine Jugendliche eingeschlagen haben. Als ein 47-Jährigen den Schläger im Bus darauf ansprach, wurde er von diesem massiv beleidigt. Nachdem der Beschuldigte und der Geschädigte am ZOH ausstiegen, soll der alkoholisierte 23-Jährige auch auf den 47-Jährigen mit der Faust eingeschlagen haben. Zwei Busfahrer gingen dazwischen und hielten den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da er sich auch gegenüber der Streife aggressiv verhielt und nach erfolgter Anzeigenaufnahmen einem Platzverweis nicht nachkam, musst er in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen dem Verdacht der Körperverletzung und Beleidigung. Den ersten Erkenntnissen zufolge erlitten sowohl der 47-Jährige als auch die Jugendliche wohl keine Verletzungen. Warum der polizeibekannte 23-Jährige sich aggressiv verhielt ist nicht bekannt.

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