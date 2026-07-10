Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hoher Schaden bei Unfall

Am Donnerstag kam es auf der A7 bei Heidenheim zum Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Um 19 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem BMW in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe des Parkplatz Kohlplatten achtete er wohl nicht auf den Verkehr und prallte in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs. Den fuhr ein 21-Järhiger. Beide Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Durch den Auffahrunfall entstand am BMW Totalschaden. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Während der beschädigte Lkw seine Fahrt bis zum nächsten Parkplatz fortsetzen konnte, musste der BMW abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 20.10 Uhr war die Fahrbahn geräumt und wieder frei befahrbar.

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