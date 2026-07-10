Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Motorräder und Zweiräder kontrolliert

Am Donnerstag nahm die Polizei in Biberach zahlreiche einspurige Fahrzeuge unter die Lupe.

Ulm (ots)

Zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr hatte die Polizei im Stadtgebiet in Biberach mobile Kontrollen durchgeführt. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Laupheim nahmen während der mehrstündigen Kontrolle insgesamt 23 Zweiräder genauer unter die Lupe. Darunter befanden sich fünf motorisierte Zweiräder, sieben E-Scooter und elf Fahrräder.

Schon bei dem ersten Motorrad wurde eine mangelhafte Bereifung festgestellt. Zwei Kradlenker trugen einen ungeeigneten Schutzhelm. Denn sie hatten ein getöntes Visier bei Dunkelheit montiert. Das ist nicht erlaubt. An einem Motorrad war der Bremshebel gebrochen und ein Elektrokleinstfahrzeug hatte keine gültige Versicherung. Bei fünf Fahrrädern, darunter auch Pedelecs, war die Beleuchtung defekt oder gar nicht vorhanden. Sechs Fahrende mussten ihre Fortbewegungsmittel stehen lassen, denn sie durften wegen den Mängeln oder den fehlenden Ausrüstungen nicht mehr weiterfahren. Die Benutzer müssen die Mängel nun schnellstens beheben. Auf die Kontrollierten kommen Bußgelder und zum Teil Anzeigen zu.

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