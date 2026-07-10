Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Fischwilderei

Am Donnerstag verfolgte ein Zeuge drei Fischwilderer.

Ulm (ots)

Ein Zeuge sah die drei Männer gegen 20.15 Uhr an einem Teich bei Süßen illegal angeln. Beim Eintreffen der Polizei waren die Männer verschwunden. Kurze Zeit später sah der Zeuge die Männer aus einem Gebüsch steigen. Die stiegen in ein Auto und fuhren weg. Die Polizei stoppte das Fahrzeug. Im Auto befanden sich drei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 24, 29 und 36 Jahre. Angelausrüstung hatten sie keine dabei. Die konnte im Gebüsch gefunden und sichergestellt werden. Die Drei Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei.

+++++++ 1319708 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell