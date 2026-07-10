Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell/Biberach - Mit Promille unterwegs

Am Donnerstag zog die Polizei in Eberhardzell und Biberach gleich zwei Betrunkene aus dem Verkehr. Einer davon ist nun sein Führerschein los.

Ulm (ots)

Kurz nach 1 Uhr war eine Polizeistreife in Eberhardzell-Mühlhausen unterwegs. Die Beamten fuhren in der Ampfelbronner Straße. Dabei stießen sie auf einen Rollerfahrer, der keinen Helm trug. Deshalb wurde bei dem Yamaha-Fahrer eine Kontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass der 41-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von knapp ein Promille. Auf der Dienststelle wurde ein zweiter beweissicherer Test durchgeführt. Die Fahrt war damit beendet, seinen Führerschein konnte der Biker behalten. Er musst nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Auch bei einem Autofahrer in Biberach stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der 61-Jährige war gegen 16 Uhr in der Kolpingstraße unterwegs und hatte zu viel intus. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über einem Promille. Deshalb musste der VW-Fahrer mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde einbehalten. Den Senior erwartet nun Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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