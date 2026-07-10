Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zwei Unfälle hintereinander

Nach einem Unfall in Ulm fuhr eine 87-Jährige zunächst weiter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Eberhardtstraße. Die 87-Jährige stand an der Ampel an der Kreuzung zur Wielandstraße. Eine 79-Jährige fuhr aus entgegenkommender Richtung in die Eberhardtstraße ein und wollte links hinter dem Seat in eine Parklücke einfahren. Offenbar fuhr die Seat-Fahrerin zunächst ein Stück nach vorne, um der Toyota-Fahrerin das Einparken zu ermöglichen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie dann wohl plötzlich wieder rückwärts und stieß deshalb gegen den Toyota. Im Anschluss fuhr die Fahrerin in Richtung Wielandstraße weiter. Der Unfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden, die sich das Kennzeichen der 87-Jährigen merkte. Als diese etwa 30 Minuten später erneut in der Eberhardtstraße fuhr, wurde sie durch die Zeugin angesprochen. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Ulm-Mitte gab die Frau an, dass sie im Vorfeld bereits gegen einen Stein gefahren sei und deshalb wohl bereits aufgewühlt war, als der zweite Unfall passierte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden am Toyota auf 5000 Euro, der Schaden am Seat wird auf 1000 Euro geschätzt.

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