Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Auto gestreift und geflüchtet

Am Donnerstag fuhr ein Unbekannter gegen ein geparktes Auto und flüchtete.

Ulm (ots)

Der Unfall passierte zwischen 14.50 Uhr und 15.10 Uhr. Der Audi RS 3 parkte im Burgunderweg am rechten Fahrbahnrand. Ein Unbekannter fuhr vorbei und streifte das Auto an der linken hinteren Fahrzeugseite. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. Zum Verursacherfahrzeug ist bislang bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handeln dürfte, das eine Beschädigung in einer Höhe von etwa 50 bis 60 Zentimetern aufweist. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden.

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