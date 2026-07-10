Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mann in Untersuchungshaft

Am Donnerstag soll ein 36-Jähriger in Ulm einen 28-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr im Egertweg im Stadtteil Böfingen. Zwischen einem 36-jährigen Tatverdächtigen und einem 28-Jährigen soll es auf der Straße zum Streit gekommen sein. Als der Streit zwischen den beiden Männern mit syrischer Staatsbürgerschaft eskalierte, soll der 36-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Mehrere anwesende Bekannte der beiden Männer gingen dazwischen und trennten sie voneinander. Dabei erlitt auch ein 27-Jähriger leichte Verletzungen an der Hand. Die Polizei Ulm konnte den Tatverdächtigen vor Ort widerstandslos festnehmen. Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen mit zwei Stichverletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ die zuständige Haftrichterin am Amtsgericht Ulm am Freitag (10.07.2026) Haftbefehl gegen den 36-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Ulm dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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