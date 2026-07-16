Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Anhänger geht eigene Wege - fehlende Fahrerlaubnis fällt gleich mit auf

Schwegenheim (ots)

Ein eher ungewöhnliches Eigenleben entwickelte am vergangenen Tag ein Anhänger auf der L538 in Fahrtrichtung Weingarten. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Gespann unterwegs, als sich der Anhänger beim Überfahren einer Bodenwelle aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Verbindung kurzerhand dazu entschloss, die Reise selbstständig fortzusetzen. Das führerlose Gefährt verließ den Pkw nach rechts, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und mehreren Leitpfosten, rollte anschließend am Pkw vorbei und kippte nach links auf die Motorhaube des Zugfahrzeugs. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dafür entstanden diverse Sachschäden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer zwar im Besitz der Führerscheinklasse B war - für die Fahrzeugkombination jedoch die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte. So endete die unfreiwillige Trennung von Pkw und Anhänger nicht nur mit einem Blechschaden, sondern auch mit einer Strafanzeige.

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