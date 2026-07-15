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POL-PDLD: Burrweiler - Pedelecfahrer bei Sturz verletzt

POL-PDLD: Burrweiler - Pedelecfahrer bei Sturz verletzt
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Burrweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 75-jährigen Pedelecfahrers kam es am gestrigen Dienstagnachmittag (14.07.2026) auf der K 58. Der Senior war von Burrweiler kommend in Fahrtrichtung Modenbachtal unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte er mit der Schutzplanke und wurde in ein angrenzendes Gebüsch geschleudert. Der Mann zog sich hierbei diverse Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. An den Unfallhergang selbst konnte er sich im Nachgang nicht mehr erinnern. Einen Fahrradhelm trug der Zweiradfahrer zum Unfallzeitpunkt nicht.

Die Polizei warnt und appelliert:

Ein Fahrradhelm verhindert zwar keine Unfälle, kann aber das Leben schützen! Bei Stürzen oder Kollisionen senkt er das Risiko schwerer Kopfverletzungen um mehr als die Hälfte. Schützen Sie sich selbst - fahren Sie niemals ohne Helm!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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