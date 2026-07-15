Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Zahlreiche Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet

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Edenkoben (ots)

Insgesamt 38 Geschwindigkeitsverstöße registrierte die Polizei Edenkoben bei Verkehrskontrollen im Laufe des gestrigen Dienstags (14.07.2026). Am Vormittag stand zunächst die Radeburger Straße im Fokus der Beamten. Hier wurden 26 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, da sie die dort geltende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h missachteten. Der Spitzenreiter wurde mit 51 km/h gemessen; ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. In den Nachmittagsstunden mussten weitere 12 Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit verwarnt werden. Gerade im Bereich der Bahnhofstraße kam es in der Vergangenheit vermehrt zu Beschwerden aus der Bevölkerung über Raser. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass eine unangepasste oder überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor zu den häufigsten und folgenschwersten Unfallursachen im Straßenverkehr gehört. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit werden im Dienstgebiet auch weiterhin unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

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