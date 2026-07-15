Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Unfall auf Parkplatz verursacht

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Abend befuhr eine 18-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Auto die Einfahrt des Schalters eines Schnellrestaurants Am Kühgrunddamm in Wörth am Rhein. Beim Ausfahren verwechselte die 18-Jährige das Gaspedal mit der Bremse und streifte zunächst das Auto eines 59-Jährigen. Anschließend fuhr sie weiter auf den Parkplatz des Schnellrestaurants und kollidierte mit zwei Mülleimern, die hierdurch mehrere Meter weggeschleudert wurden und auf ein Auto eines 46-Jährigen fielen, welches hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Da die 18-Jährige immer noch nicht bremsen konnte, fuhr sie mit ihrem Auto in den Eingangsbereich des Schnellrestaurants, wo sie zum Stehen kam. Durch den Unfall ist ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehn tausend Euro entstanden. Die 18-Jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Das Auto der 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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