Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Kennzeichendiebin ermittelt

Wörth am Rhein (ots)

Gestern Vormittag wurden in dem Zeitraum von 10.39 Uhr bis 10.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße in Wörth am Rhein insgesamt drei Kennzeichenpaare von dort abgestellten Fahrzeugen entwendet. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte das Fahrzeug der Täterin ermittelt werden, mit dem sie nach der Tatbegehung flüchtete. Über eine Überprüfung der Halterdaten konnte eine 64-jährige Tatverdächtige ermittelt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung bei der 64-Jährigen konnten die drei entwendeten Kennzeichenpaare aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen die 64-Jährige wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell