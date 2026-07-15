Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrolle in den Abendstunden

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Edesheim (ots)

Am Mittwochabend (15.07.2026) führten Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben zwischen 20:15 und 21:00 Uhr in der Staatsstraße in Edesheim eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Am Ortsausgang in Fahrtrichtung Edenkoben überschritten insgesamt sechs Verkehrsteilnehmende die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und mussten beanstandet werden. Den höchsten Geschwindigkeitsverstoß beging ein 23-jähriger Autofahrer, der mit 66 km/h gemessen wurde. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Bei einem 68-jährigen Autofahrer stellten die Beamten neben einem Geschwindigkeitsverstoß zusätzlich noch Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Den Mann erwartet wegen des Alkoholverstoßes ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ebenfalls zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

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