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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt - Kokain sichergestellt

Mannheim (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt kontrollierte am frühen Freitagmorgen in der Renzstraße einen 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und mehreren Gramm Kokain mit sich führte.

Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, da er mit seinem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Als er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, ergriff der 20-Jährige plötzlich zu Fuß die Flucht.

Die Polizeikräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf und beobachteten dabei, wie der Flüchtige ein Tütchen über einen Baustellenzaun warf. Kurz darauf konnte der Mann eingeholt, zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden.

Der Grund für sein Fluchtverhalten war schnell gefunden. In dem weggeworfenen Tütchen befanden sich drei Gramm Kokain. Darüber hinaus ergaben sich während der weiteren Maßnahmen Hinweise darauf, dass der 20-Jährige vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte.

Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem durchsuchten Einsatzkräfte seine Wohnung nach weiteren Betäubungsmitteln. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Darüber hinaus muss der Mann mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen. Seinen Führerschein hatte er erst vor kurzer Zeit erworben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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