Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Samstag (18.07.2026), 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Hopfenstraße. Eine unbekannte Frau sprach eine 79-Jährige auf dem Friedhof an und verwickelte sie in ein Gespräch. Am Ende des Gesprächs umarmte die unbekannte Frau die 79-Jährige und verabschiedete sich. Im späteren Verlauf bemerkte die 79-Jahrige das Fehlen ihrer getragenen Halskette. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: - lange schwarze Haare - langes schwarzes Kleid mit Spitze

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die 79-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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