Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickdiebstahl
Augsburg (ots)
Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Samstag (18.07.2026), 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Hopfenstraße. Eine unbekannte Frau sprach eine 79-Jährige auf dem Friedhof an und verwickelte sie in ein Gespräch. Am Ende des Gesprächs umarmte die unbekannte Frau die 79-Jährige und verabschiedete sich. Im späteren Verlauf bemerkte die 79-Jahrige das Fehlen ihrer getragenen Halskette. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: - lange schwarze Haare - langes schwarzes Kleid mit Spitze
Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die 79-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell