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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur PM: Mann im Hotel tot aufgefunden | Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Krefeld und Kleve: 42-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Rees (ots)

Am Sonntagmittag (26. Juli 2026) wurde in einem Hotel in Rees ein 35-jähriger Niederländer leblos aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation des Opfers ging die Polizei von einer Gewalttat aus und hat eine Mordkommission eingerichtet. Unsere Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6321876

Die Ermittlungen führten schlussendlich zu einem 42-jährigen niederländischen Tatverdächtigen, der in der Nacht zu Dienstag (28. Juli 2026) in den Niederlanden vorläufig festgenommen wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve hat der zuständige Haftrichter beim AG Kleve einen Haftbefehl wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge erlassen. Auf Grundlage dieses Haftbefehls wurde ein Europäischer Haftbefehl erwirkt. Das Auslieferungsverfahren wird betrieben. Die Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen sind an die Staatsanwalt Kleve zu richten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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