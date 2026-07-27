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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann im Hotel tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Krefeld und Kleve

Krefeld (ots)

Am Sonntagmittag (26. Juli 2026) wurde in einem Zimmer eines Hotels in Rees ein 35-jähriger Niederländer leblos aufgefunden. Der Mann hatte am Tag zuvor in dem Hotel eingecheckt und sein Zimmer am nächsten Tag nicht rechtzeitig verlassen. Hotelmitarbeitende fanden ihn leblos im Zimmer. Aufgrund der Auffindesituation des 35-Jährigen ist von einer Gewalttat auszugehen. Die Staatsanwaltschaft Kleve, die Polizei Krefeld und die Polizei Kleve haben die Ermittlungen aufgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Kleve zu richten.

(207)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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