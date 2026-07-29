Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw nach Kollision beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Kevelaer (ots)

Am Freitag (10. Juli 2026) kam es gegen 23:15 Uhr an der Bahnstraße / Hauptstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weibliche Verkehrsteilnehmerin aus Kevelaer befuhr mit einem grauen Peugeot 206 die Bahnstraße Hauptstraße in Fahrtrichtung Marktstraße, als Sie auf Höhe der Hauptstraße von einem bislang unbekannten männlichen Verkehrsteilnehmenden auf der Beifahrerseite überholt wurde. Der Verkehrsteilnehmende befuhr die Bahnstraße, nach Angaben der Frau, mit einem Herrenfahrrad und touchiert dabei den Pkw. Am grauen Peugeot entstand Sachschaden. Nachdem der Radfahrer zunächst angehalten hatte, entfernte er sich in Fahrtrichtung Kapellenplatz von der Unfallörtlichkeit und konnte im Rahmen der Unfallaufnahme wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 45 bis 50 Jahre alt - kurze Haare - Brille - kurze rote Jeanshose - kariertes langes Hemd

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell