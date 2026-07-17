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Polizei Köln

POL-K: 260717-2-K/RBK Explosion nahe Polizeiwache in Overath - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 11. Juli (Ziffer 2) und 16. Juli (Ziffer 5): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6312600 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6316108

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach den Explosionen nahe der Polizeiwache in Overath-Untereschbach (Rheinisch-Bergischer Kreis) hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (17. Juli) einen Tatverdächtigen (45) festgenommen. Im Rahmen der Fahndung haben Polizisten den 45-Jährigen gegen 1.30 Uhr in unmittelbarer Nähe der Polizeiwache angetroffen. In seinem Rucksack soll er eine Glasflasche mit möglichem Sprengsatz mitgeführt haben. Die Ermittlungen insbesondere zu dem Tatmotiv dauern an. (ja/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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