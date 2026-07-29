POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus
Polizei sucht Zeugen
Kleve (ots)
Zwischen Montagabend, 23:00 Uhr, und Dienstag (28. Juli 2026), 08:30 Uhr, sind unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Nassauerallee eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Smartphones sowie eine Tasche. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)
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