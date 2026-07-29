Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Zwischen Montagabend, 23:00 Uhr, und Dienstag (28. Juli 2026), 08:30 Uhr, sind unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Nassauerallee eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Smartphones sowie eine Tasche. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

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